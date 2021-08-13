Офіційна влада Афганістану підтвердила, що радикальна ісламістська організація Талібан захопила місто Кандагар на півдні.

Кандагар – це вже 12-та по рахунку захоплена талібами провінція Афганістану з 34.

Кандагар є другим за величиною містом після Кабулу, також під контролем бойовиків третє за величиною місто – Герат, усі райони Гази та Калаї Нау.

13 серпня Велика Британія повідомила, що направляє до Кабулу 600 військових, які мають допомогти із евакуацією своїх громадян.

Таке рішення ухвалив міністр оборони країни Бен Воллес.

За словами посадовця, військових направлять на короткий час до Кабулу через стрімке погіршення ситуації із безпекою в Афганістані.

– Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни і підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами, – сказав Воллес.

Раніше про рішення направити військових для евакуації представників посольства оголосили Сполучені Штати.

США відправили до Кабулу 3 тис. своїх вояків.

МЗС України також попередило українців про небезпеку і закликало усіх негайно залишити Афганістан.