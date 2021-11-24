Готуємось до різних ситуацій: Держдеп США про війська РФ біля кордону

США проводять консультації з європейськими країнами та Україною і готуються до низки непередбачуваних ситуацій через російські війська біля кордону України.

Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс. За його словами, Штати продовжать обмінюватися інформацією з партнерами.

– Ми присилаємо високих посадовців департаменту, які проводять детальні брифінги для наших європейських союзників. Ми надали детальну інформацію і Україні. Ми продовжимо не лише обмінюватись інформацією, але і готуватись до низки непередбачуваних ситуацій, – уточнив він.

Нед Прайс назвав конкретні дії США та ЄС зі стримування Росії, серед яких чітка позиція, підтримка незалежності та територіальної цілісності України, яку чують і в Росії, а також нова оборонна допомога Штатів Україні.

Днями начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ.

За його словами, вона може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

На думку Буданова, атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, з наступними повітряно-десантними нападами на Сході України, десантними атаками в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням з території сусідньої Білорусі.

Кирило Буданов припускає, що ймовірній атаці передуватиме серія психологічних операцій, мета яких – дестабілізувати Україну та підірвати її здатність оборонятися.

Джерело: Держдеп США