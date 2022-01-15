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Від США до Австралії: виверження підводного вулкана викликало загрозу цунамі у регіоні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Від США до Австралії: виверження підводного вулкана викликало загрозу цунамі у регіоні

Потужне виверження гігантського підводного вулкана в Тихому океані викликало загрозу цунамі у низці місць регіону – починаючи від США, до Японії, Нової Зеландії та Австралії.

За даними ВВС, через виверження виникли хвилі заввишки понад метр на узбережжі острівної держави Тонга, поблизу якого знаходився вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Острівні жителі розповіли, що виверження було настільки потужним, що земля під ногами здригалася протягом кількох хвилин. Навколо стояв гуркіт, який нагадував звук грому.

Тим часом на острові Вануату повідомили про хвилі, що досягають 2,5 м заввишки.

Жителям повідомили, що хвилі продовжать з’являтися протягом усієї майбутньої ночі.

Жителів прибережних районів цілого ряду країн закликають залишатися на відстані від океану доти, доки не мине загроза цунамі.

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Фото: скріншот відео US StormWatch

Джерело: ВВС

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