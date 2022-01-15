Потужне виверження гігантського підводного вулкана в Тихому океані викликало загрозу цунамі у низці місць регіону – починаючи від США, до Японії, Нової Зеландії та Австралії.

За даними ВВС, через виверження виникли хвилі заввишки понад метр на узбережжі острівної держави Тонга, поблизу якого знаходився вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Острівні жителі розповіли, що виверження було настільки потужним, що земля під ногами здригалася протягом кількох хвилин. Навколо стояв гуркіт, який нагадував звук грому.

Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Тим часом на острові Вануату повідомили про хвилі, що досягають 2,5 м заввишки.

Жителям повідомили, що хвилі продовжать з’являтися протягом усієї майбутньої ночі.

Fijians In Tonga Seek Prayers As Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Volcano Erupts – https://t.co/4GgvKOKmVd pic.twitter.com/4vsgNbAYci — St Vincent Times (@stvincenttimes) January 15, 2022

Жителів прибережних районів цілого ряду країн закликають залишатися на відстані від океану доти, доки не мине загроза цунамі.

Фото: скріншот відео US StormWatch