Потужне виверження гігантського підводного вулкана в Тихому океані викликало загрозу цунамі у низці місць регіону – починаючи від США, до Японії, Нової Зеландії та Австралії.

За даними ВВС, через виверження виникли хвилі заввишки понад метр на узбережжі острівної держави Тонга, поблизу якого знаходився вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022