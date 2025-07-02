Одіссея 2026: в мережу злили перший тизер-трейлер епіка від Нолана

У кінотеатрах світу почали ексклюзивно показувати перший тизер нового фільму Крістофера Нолана Одіссея.

Ролик одразу злили в мережу, зокрема його можна побачити на X та TikTok, звідки їх оперативно видаляють через порушення авторських прав.

Що показали в тизері фільму Одіссея 2026

Відео триває 70 секунд, і в ньому глядачам вперше показали головного героя Одіссея у виконанні Метта Деймона, його сина Телемаха (Том Голланд) та, вочевидь, царя Менелая, якого грає Джон Бернтал. Закадровий голос, імовірно, належить Роберту Паттінсону — він читає монолог на тлі темного океану.

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– Темрява. Закони Зевса розбиті вщент. Королівство без царя зо дня, як загинув мій володар. Він знав, що це нездоланна війна. І все ж… він її виграв, – звучить за кадром.

У тизері двічі з’являється образ Троянського коня – символу головної стратегії Одіссея у війні з Троєю. Його спершу видно як тінь на піску, а потім наполовину затопленим у хвилях.

Наступна сцена – розмова Телемаха з Менелаєм на тлі буревію, що насувається.

– Я нічого не знаю про Одіссея, не бачив його з Трої, — каже герой Бернтала.

– Я мушу дізнатися, що сталося з моїм батьком. Коли ти бачив його востаннє? – запитує Телемах.

– Цікавишся чутками, так? У кого є історія про Одіссея? — вигукує Менелай, звертаючись до присутніх.

На екрані з’являється напис англійською “рівно за рік”, а далі – сцени з грецькими воїнами, які маршують з факелами, солдатом, що заходить до печери з мечем, і містом у темряві ночі.

– Хтось каже, що він помер. Хтось – що він у полоні. А що думаєте ви? – звертається до учасників застілля Менелай.

– У полоні? – перепитує Телемак.

– Який полон? Тільки не цей чоловік, – пирхає співрозмовник.

Наприкінці глядачі бачать кадр, де Одіссей дрейфує посеред океану на уламках корабля. На екрані з’являється назва фільму та дата премʼєри – 17 липня 2026 року.

Зірковий склад фільму Одіссея 2026

Крім згаданих акторів, у фільмі також знімаються Енн Гетевей, Зендея, Лупіта Ніонго, Шарліз Терон, Еліот Пейдж, Хімеш Патель, Джон Легуізамо, Міа Гот та інші.

Одіссея Кристофера Нолана стане першим масштабним проєктом, знятим повністю на камери IMAX. Офіційний онлайн-реліз тизера очікується пізніше цього року.

Фото: скриншот з відео

Джерело : Variety

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