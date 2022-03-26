Загарбники зосереджують зусилля на Маріуполі і намагаються наступати в районі Ізюму – Арестович

На 31-у добу повномасштабної війни Росії проти України суттєвих змін в обстановці не сталося. Наразі є нова гаряча точка – місто Славутич, мешканці якого чинять героїчний спротив російським загарбникам.

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Маріуполі, там тривають вуличні бої. Також ворог намагається наступати в районі Ізюму (Харківська область) і вчинювати певні тактичні дії на Київщині. ЗСУ проводять сратегічну оборонну операцію, у деяких містах контратакують, завдають дуже результативні ракетно-артилерійських і повітряних ударів по противнику, – зазначив Арестович.

Також він додав, що 1 квітня в РФ розпочинається кампанія з призову строковиків. Водночас українська розвідка відзначає різке падіння частки контрактників у підрозділах збройних сил РФ і Росгвардії.

Тому Олексій Арестович не виключає: можна очікувати, що путінський режим може відправити на війну в Україну саме строковиків.