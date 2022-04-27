Згуртованість довкола України більша, ніж раніше: ЗМІ про зустріч на базі Рамштайн

26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн світу, зокрема не з НАТО. Авіабаза Рамштайн є штаб-квартирою ВПС США в Європі та однією з найбільших баз НАТО на континенті. Вона розташована за 10 км на захід від Кайзерслаутерна.

Зустріч відбулася з метою координації військової допомоги та підтримки України у війні проти Росії. У вступному слові глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч “історичною” та висловив упевненість у можливості перемоги України за умов належної міжнародної підтримки.

Під час зустрічі Німеччина оголосила врешті про готовність поставки важкої техніки в Україну. А ось консультації за участю очільника Міноборони України Олексія Резнікова пройшли за зачиненими дверима.

Факти ICTV зібрали реакцію світової преси, яка аналізує підсумки зустрічі на авіабазі Рамштайн.

Британський The Guardian розпочав матеріал зі слів Ллойда Остіна, який заявив, що Захід готується допомагати Україні на “довгому шляху” і вживе заходів для посилення переозброєння, щоб допомогти країні, яка перебуває у стані війни.

— Хоча НАТО неодноразово заявляло, що не вступатиме у війну, щоб воювати проти Росії, західні політики почали говорити, що їхня мета – допомогти Україні рішуче перемогти свого сусіда, щоб вона не загрожувала Києву чи іншим сусідам, – пише видання.

Також звертається увага на допомозі Україні від партнерів та обговорення координації майбутніх поставок зброї на додаток до вже виділених $5 млрд.

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Американська газета The Washington Post назвала рішення Німеччини надіслати десятки броньованих зенітних машин “серйозним політичним зрушенням для країни, яка коливалася через страх провокувати Росію”.

Автори статті пишуть, що рішення Німеччини вказує “на подальшу ескалацію війни та розчарування в дипломатії”. Але з іншого боку перехід Німеччини на озброєння також розглядається як потужне підтвердження заяви адміністрації Байдена, яка заявила, що хоче бачити Росію не лише переможеною в Україні, але й серйозно ослабленою внаслідок війни, яку розпочав Путін.

The New York Times наголошує, що під час зустрічі на авіабазі Рамштайн високопосадовці США закликали більше країн надати Україні озброєння швидшими темпами, оскільки вона готується до наступного етапу своєї оборони від російських агресорів.

Автори звертають увагу, що на зустрічі були високопоставлені урядовці з оборони з країн НАТО та країн, що не входять до Альянсу, яким показали детальні карти російських військ, зосереджених на Півдні та Сході України.

Серед доповідачів були генерал армії Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і генерал ВПС Тод Д. Волтерс, старший військовий офіцер США в Європі.

— Час не на боці України. Результат цієї битви, прямо тут, сьогодні, залежить від людей у ​​цій кімнаті, – сказав Міллі.

Американські чиновники кажуть, що назріває наземний бій, що буде вирішальним етапом у війні в Україні.

Зазначається, що українська делегація на зустрічі в Німеччині на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим подякувала партнерам та закликала надати більше артилерії та озброєння, щоб відбити російські бомбардування та зупинити просування на місцях.

Німецький SWR Aktuell наголошує на готовності всіх представників країн, що зібралися на авіабазі Рамштайн, зробити більше, ніж раніше, щоб допомогти Україні у боротьбі з Росією.

Особлива увага акцентується на рішенні Німеччини передати Україні 50 танків Gepard. Адже потреба України в боєприпасах та системах зброї величезна.

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Не оминули увагою й нещодавні словесні погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про третю світову війну та використання ядерної зброї. Ллойд Остін назвав будь-які розмови про можливе використання ядерної зброї “дуже небезпечними та некорисними”. Зокрема він наголосив, що: Ніхто не хоче ядерної війни. Ніхто не може виграти її. Глава Пентагону наголосив, що США роблять все можливе, щоб війна не вийшла з-під контролю за кордонами України.

Французький Le Figaro називає мету зустрічі представників оборони понад 40 країн у Німеччині водночас “простою та небезпечною”. Але звертає увагу на позицію Німеччини, яка після трьох місяців усе ж пішла на крок прискореної передачі важкого озброєння Києву.

Видання зазначає, що Москва вчергове неправильно зрозуміла цю зустріч та звинуватила НАТО у вступі у війну.