Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення поставляти в Україну зенітні самохідні артилерійські установки Гепард (Gepard). Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Бербок додала, що поставки здійснюватимуться після того, як вони домовляться з іншими країнами про постачання снарядів до Німеччини.

Гепард (Gepard) – німецька зенітна самохідна установка (ЗСУ). Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальності від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних (надводних) цілей на дальності до 4,5 км з місця, з короткої зупинки і в русі.

Трохи історії

Коли в 1950-х роках створювався Бундесвер, він отримав з США 500 40-мм спарених ЗСУ М42. M42 мала непогану дальність стрільби, але наведення здійснювалося за допомогою оптико-механічних прицільних пристосувань.

Установка не відповідала вимогам сучасності, тобто не забезпечувала ураження високошвидкісних маневруючих повітряних цілей, для чого були потрібні ствольні системи підвищеної далекобійності, щільності та інтенсивності вогню.

Зараз дивляться

У підсумку, після виготовлення додаткових прототипів, система була прийнята на озброєння бундесверу під найменуванням Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Танк ППО Гепард).

Серійне виробництво розпочато в 1973 році, а перша партія машин поставлена на озброєння армії ФРН в 1976 році. Для бундесверу було випущено 420 машин, для бельгійської армії – 55 шт., для голландської — 95 шт. У листопаді 2004 року Румунія закупила 18 машин.

Остання модель відрізнялася тим, що мала інший, більш досконалий радар пошуку і супроводу мети, і низку інших незначних відмінностей.

Тактико-технічні характеристики

З кожного борту вежі зовні встановлені дві 35-мм гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

Маса снаряда 0.55 кг.

Початкова швидкість польоту 1175 м/с.

Боєкомплект – 310 унітарних снарядів, у тому числі 20 бронебійних підкаліберних для ураження сильно броньованих наземних цілей.

Для стрільби по повітряних цілях застосовуються снаряди з осколково-фугасними, бронебійними каліберними і підкаліберними вражаючими елементами.

Джерело: Spiegel, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія