Чекаю слушного моменту: Папа Римський про візит в Україну

Червень, 05 в 14:38

Папа Римський Франциск 4 червня зустрівся у Ватикані зі 160 дітьми, серед яких були українські біженці. Вони запросили понтифіка відвідати Україну.

– Я не маю запитання, а радше прохання: чи Ви можете поїхати в Україну, щоб врятувати всіх дітей, які там страждають? – запитав його хлопчик Захар.

У відповідь Папа Франциск сказав, що він багато думає про дітей в Україні, саме тому туди відправив кількох кардиналів, щодо свого візиту – чекає слушного моменту.

– Я маю бажання поїхати в Україну, але мушу дочекатися слушного моменту, щоб це зробити, розумієш? Бо нелегко приймати рішення, які можуть більше зашкодити всьому світові, ніж допомогти. Я повинен знайти слушний час, щоб це зробити, – наголосив Папа.

Він також повідомив, що наступного тижня зустрічаєтся з представниками українського уряду, які приїдуть, зокрема й для того, щоб обговорити його можливий візит.

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Президент Володимир Зеленський ще у березні запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну.

Сам понтифік на початку травня сказав, що вважає за необхідне поїхати у Москву, оскільки не бачить, що Володимир Путін збирається зупиняти війну в Україні. Щодо візиту в Україну, він тоді сказав, що поки не планує їхати до Києва.

Джерело: Vatican News