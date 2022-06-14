Папа Римський вважає, що війну в Україні “можливо якось спровокували”

Червень, 14 в 17:57

Папа Римський Франциск заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було “можливо якось спровоковано”.

Про це він заявив в інтерв’ю єзуїтському журналу La Civiltà Cattolica, проведеному минулого місяця та опублікованому у вівторок, 14 червня.

Папа Франциск пригадав розмову напередодні війни з одним із глав держав, в якій його попереджали, що НАТО “гавкає на ворота Росії”.

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— Він сказав мені, що його дуже хвилює те, як рухається НАТО. Я запитав, чому, а він відповів: Гавкають біля воріт Росії. І вони не розуміють, що росіяни – імперці і не дозволять жодній іноземній силі наблизитися до них. Він зробив висновок: Ситуація може призвести до війни. Такою була його думка, – сказав священник.

Понтифік засудив “варварство та жорстокість російських військ”, але відмовився говорити про “добро і зло” в контекстів війни Росії проти України.

— Нам потрібно відійти від звичайного зразка Червоної Шапочки, оскільки Червона Шапочка була хорошою, а вовк поганим. З’являється щось глобальне, і елементи дуже переплітаються, – сказав Папа, коментуючи війну в Україні.

Після таких коментарів Папа Римський заявив, що не підтримує президента Росії Володимира Путіна і висловив захоплення героїзмом українського народу.

— Україна – експерт у стражданнях через рабство та війни. Це багата країна, яка завжди була розрізана волею тих, хто хотів заволодіти нею, щоб експлуатувати. Неначе сама історія сформувала Україну як країну-героя. Цей героїзм зворушує наші серця, – сказав він.

Папа також висловив жаль через скасовану зустріч із патріархом РПЦ Кирилом у червні, і висловив сподівання, що така зустріч відбудеться у вересні в Казахстані.

Джерело: La Civiltà Cattolica