Липень, 14 в 21:19

Експрезидент США Дональд Трамп, якому двічі оголошували імпічмент, заявив, що вже ухвалив рішення балотуватися у президенти у 2024 році. За його словами, єдине, що залишилося вирішити – це коли офіційно оголосити про цей факт.

– Послухайте, я абсолютно впевнений, що, якщо я вирішу балотуватися, я виграю… Ну, подумки я вже прийняв це рішення, тож ніщо на це не вплине, – заявив Трамп в інтерв’ю виданню Intelligencer, опублікованому в четвер, 14 липня.

Дональд Трамп підкреслив, що люди повинні знати про це заздалегідь, оскільки на його думку “багато хто навіть не балотувався б”, якби дізналися про те, що він іде у президенти.

Нагадаємо, Трамп програв вибори у 2020 році Джо Байдену з розривом у 7 052 ​​770 голосів.

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Крім того, федеральна прокуратура, генеральна прокуратура та окружні прокурори низки штатів проводять розслідування стосовно Дональда Трампа.

Серед справ, фігурантом яких став американський експрезидент – заколот у Капітолії, неправильне поводження з секретними документами Білого дому, втручання у вибори у США, фінансове шахрайство у президентському інавгураційному комітеті, шахрайство у Trump Organization та інші.

Джерело: Intelligencer