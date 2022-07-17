Україна може отримати від Польщі сотні танків PT-91 Twardy

Липень, 17 в 20:04

Польський оглядач Ярослав Вольський запевняє, що українська армія може отримати польські модернізовані танки PT-91 Twardy.

Він уточнив, що це можливо, якщо США передадуть Польщі танки M1 Abrams, які поляки замовляли в американців раніше.

Зазначимо, що 17 липня стало відомо, що Польщі вдалося підписати відповідний контракт із США.

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Тим часом у Польщі помітили ешелон із танками PT-91, який рухався у напрямку східних кордонів країни. Це відео зняли 7 липня.

Оглядач Кирило Данильченко повідомив, що польська модифікація таких танків провадиться з 1995 року. За його словами, PT-91 – гарний приклад того, як відносно небагата країна може створювати власні ефективні модернізації без відмивання коштів.

Зокрема, танк оснащують двигуном Воля на 850 к.с., у такому разі його потужності вистачає, щоб справлятися з додатковою масою через динамічний захист.

Також у Польщі зуміли з нуля створити динамічний захист ERAWA, здатний відобразити з 95% ймовірністю радянські ПТУРи та на 50% сучасні бронебійні снаряди.

Танки Twardy оснащені західною системою управління вогнем, серед якої ізраїльський нічний приціл навідника та словацькі стабілізатор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач.

Оглядач стверджував, що за його даними Україна отримає на загал майже 500 танків з Польщі.

Нагадаємо, PT-91 Twardy – польська модифікація радянського танка Т-72. Така бронетехніка допоможе українській армії воювати з Росією, оскільки екіпажу не потрібно проходити перенавчання, танки відразу ж можна відправляти на фронт.