Украина может получить от Польши сотни танков PT-91 Twardy – СМИ

Июль, 17 в 20:04

Польский обозреватель Ярослав Вольский утверждает, что украинская армия может получить польские модернизированные танки PT-91 Twardy.

Он уточнял, что это возможно, если США передадут Польше танки M1 Abrams, которые поляки заказывали у американцев ранее.

Отметим, что 17 июля стало известно, что Польше удалось подписать соответствующий контракт с США.

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Тем временем в Польше заметили эшелон с танками PT-91, который двигался по направлению к восточным границам страны. Это видео засняли 7 июля.

Обозреватель Кирилл Данильченко сообщил, что польская модификация таких танков производится с 1995 года. По его словам PT-91 – хороший пример того, как относительно небогатая страна может создавать собственные эффективные модернизации без отмывания средств.

В частности, танк оснащают двигателем Воля на 850 л.с., в таком случае его мощности хватает, чтобы справляться с дополнительной массой из-за динамической защиты.

Также в Польше сумели с нуля создать динамическую защиту ERAWA, способную отразить с 95% вероятностью советские ПТУРы и на 50% современные бронебойные снаряды.

Танки Twardy оснащены западной системой управления огнем, среди которой израильский ночной прицел наводчика и словацкие стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Обозреватель утверждал, что по его данным Украина получит в общей сложности почти 500 танков из Польши.

Напомним, PT-91 Twardy – польская модификация советского танка Т-72. Такая бронетехника поможет украинской армии воевать с Россией, так как экипажу не нужно будет проходить переобучение, танки сразу же можно отправлять на фронт.