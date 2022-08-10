РФ вивела на орбіту іранський супутник, через який може шпигувати за Україною – ISW

Серпень, 10 в 7:04

9 серпня Росія вивела на орбіту іранський супутник, який може використовуватися для військової розвідки в Україні.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Глава Іранського космічного агентства Хасан Саларієх заявив, що супутник дистанційного зондування Хаям має роздільну здатність камери в один метр.

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Хайям вже почав транслювати дані телеметрії. Іранські офіційні особи заперечували, що інша держава матиме доступ до супутникового каналу, але представники західної розвідки стверджували, що російська влада збереже доступ.

Супутник дистанційного зондування Хаям на орбіту вивела ракета Союз з космодрому Байконур у Казахстані.

Нагадаємо, координатор космічних програм групи проєктів Noosphere Наталія Боротканич розповіла про супутник Хайям, який запускає РФ, щоб шпигувати за Україною.

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Джерело: ISW