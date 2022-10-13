Жовтень, 13 в 17:42

У Білорусі можуть дозволити силовикам не випускати громадян з країни.

Тамтешні депутати у першому читанні схвалили законопроєкт, який, серед іншого, дозволяє співробітникам КДБ обмежувати виїзд з країни фізичним особам.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Палати представників Національних зборів РБ.

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Депутати пропонують доповнити статтю 7 закону №49-З, яка перераховує підстави для обмеження виїзду з Білорусі:

виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі – виїзд може бути закритий на строк до шести місяців;

щодо того, хто виїжджає, порушено адміністративну справу.

У 8 статті того ж закону депутати пропонують розширити повноваження КДБ. Згідно з пропозиціями, працівникам цієї структури дозволять визначати, чи “суперечить виїзд громадянина інтересам національної безпеки”.

До закону також хочуть додати статтю 11.1, яка регламентує виїзд “окремих категорій громадян”, зокрема військових та працівників воєнізованих організацій, наприклад, КДБ та Слідчого комітету. Такі особи зможуть виїжджати за кордон лише після погодження керівництва.

Джерело: Палата представників Національних зборів РБ