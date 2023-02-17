За останній рік шпигунська мережа РФ в Європі значно ослабла – WP

Лютий, 17 в 14:06

За останній рік західні спецслужби значно послабили російську шпигунську мережу, що стало для Кремля несподіванкою.

Про це повідомляє The Washington Post.

– Протягом останнього року, коли західні уряди нарощували постачання зброї в Україну і запроваджували економічні санкції проти Москви, американські та європейські служби безпеки проводили паралельну, але менш помітну кампанію з руйнування російських шпигунських мереж, – йдеться в повідомленні.

Так, у січні був заарештований російський шпигун у Німеччині Артур Еллер, що стало “останнім залпом у тіньовій війні проти російських спецслужб”. Зазначено, що цьому передували численні перевірки підозрюваних російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

Зараз дивляться

– Ці кроки є точними ударами по російських агентах, які все ще перебувають в Європі, після масової висилки понад 400 підозрюваних співробітників російської розвідки з посольств Москви по всьому континенту минулого року, – йдеться в повідомленні.

Представники служб безпеки США та Європи попереджають, що Росія зберігає значний потенціал, але уточнюють, що за останній рік її шпигунські агентства зазнали більшої шкоди, ніж будь-коли з часів закінчення Холодної війни.

Видання з посиланням на чиновників наголошує, що масштаби кампанії, схоже, застали Росію зненацька, притупивши її здатність здійснювати операції впливу в Європі, підтримувати контакт з інформаторами або надавати Кремлю інформацію з ключових питань, включно зі ступенем готовності західних лідерів продовжувати нарощувати постачання зброї в Україну.

– Якщо так, то це може поповнити список наслідків, які не зміг передбачити президент Росії Володимир Путін – колишній офіцер КДБ у Східній Німеччині – коли віддавав наказ про вторгнення в Україну, – пише Washington Post.

Експерти також додають, що зараз Росія намагається компенсувати ці втрати, більше покладаючись на кібершпигунство і засилаючи на Захід нових агентів під виглядом біженців. Водночас ці новоприбулі будуть позбавлені захисту і переваг роботи російських посольств і їм може не вистачати досвіду, джерел і підготовки тих, хто був оголошений персоною нон ґрата.

Раніше у ГУР повідомляли, що в країнах Європи досі активно функціонує шпигунська мережа Росії. Зараз вона фокусується на нейтралізації шляхів постачання озброєнь для України.