Вибухи в Севастополі: повідомляють про удар по штабу ВПС Чорноморського флоту РФ
- У Севастополі повідомили про удар по штабу ВПС ЧФ РФ на вулиці Гоголя.
- У місті зафіксували пожежі та рух машин швидкої допомоги.
- Окупаційна влада заявила про комбіновану атаку дронами та ракетами Storm Shadow.
У тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про ймовірний приліт у будівлю штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.
Про це передає Telegram-канал Кримський вітер.
Удар по штабу ВПС ЧФ РФ у Севастополі
За даними каналу, після знищення головного штабу Чорноморського флоту Росії у вересні 2023 року саме штаб ВПС використовували як місце розташування головного органу управління флоту окупантів. Очевидці також повідомляли про рух машин швидкої допомоги до центру міста та дві пожежі — у районі Севастопольської бухти й поблизу штабу ВПС ЧФ РФ.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто вночі зазнало комбінованої атаки із застосуванням безпілотників і ракет Storm Shadow.
За його словами, російська ППО та мобільні вогневі групи нібито збили понад 20 дронів у районах Північної сторони, Фіолента, Севастопольської бухти та бухти Омега. Развожаєв стверджує, що загиблих і постраждалих немає.
Водночас він підтвердив пошкодження кількох об’єктів у місті. Зокрема, на Ластовій ракета влучила в будівлю Південного управління Центрального банку РФ, де спалахнув дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкодило вікна та балкони.
Також за словами окупаційного чиновника, на Ластовій площі пошкоджено фасад, вікна та балкони восьмиповерхового житлового будинку. У районі вулиці Гоголя нібито ракета, за попередніми даними, пошкодила адміністративну будівлю, яка, як стверджує Развожаєв, давно не використовувалася. У навколишніх багатоповерхівках вибухова хвиля вибила вікна.
21 квітня та вночі 22 квітня Сили оборони завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях та в прикордонних регіонах РФ. Одним із ключових об’єктів став пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ у районі окупованого Севастополя.