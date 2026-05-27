У тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про ймовірний приліт у будівлю штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

Про це передає Telegram-канал Кримський вітер.

Удар по штабу ВПС ЧФ РФ у Севастополі

За даними каналу, після знищення головного штабу Чорноморського флоту Росії у вересні 2023 року саме штаб ВПС використовували як місце розташування головного органу управління флоту окупантів. Очевидці також повідомляли про рух машин швидкої допомоги до центру міста та дві пожежі — у районі Севастопольської бухти й поблизу штабу ВПС ЧФ РФ.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто вночі зазнало комбінованої атаки із застосуванням безпілотників і ракет Storm Shadow.

За його словами, російська ППО та мобільні вогневі групи нібито збили понад 20 дронів у районах Північної сторони, Фіолента, Севастопольської бухти та бухти Омега. Развожаєв стверджує, що загиблих і постраждалих немає.

Водночас він підтвердив пошкодження кількох об’єктів у місті. Зокрема, на Ластовій ракета влучила в будівлю Південного управління Центрального банку РФ, де спалахнув дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкодило вікна та балкони.

Також за словами окупаційного чиновника, на Ластовій площі пошкоджено фасад, вікна та балкони восьмиповерхового житлового будинку. У районі вулиці Гоголя нібито ракета, за попередніми даними, пошкодила адміністративну будівлю, яка, як стверджує Развожаєв, давно не використовувалася. У навколишніх багатоповерхівках вибухова хвиля вибила вікна.

21 квітня та вночі 22 квітня Сили оборони завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях та в прикордонних регіонах РФ. Одним із ключових об’єктів став пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ у районі окупованого Севастополя.

