Унаслідок російського обстрілу в ніч проти 24 травня пошкодження зазнали будівлі Національного університету Києво-Могилянської академії.

Про це йдеться у дописі навчального закладу у Facebook.

В академії повідомили, що постраждали п’ять навчальних корпусів, Наукова бібліотека, музей та Культурно-мистецький центр університету.

У виші наголосили, що атака РФ спрямована не лише проти інфраструктури, а й проти української культури, історії та освіти.

— Росія намагається знищити нашу культуру, історію й освіту. Попри це, Могилянці продовжують навчатися, працювати та жити, — зазначили в академії.

За попередніми оцінками, для критичного відновлення пошкоджених будівель необхідно близько 1,5 млн грн. Ці кошти планують спрямувати на ліквідацію наслідків обстрілу та створення безпечних умов для навчання і роботи студентів та викладачів.

Також у НаУКМА закликали надати експертну допомогу для оцінки пошкоджень та подальшого відновлення будівель університету.

