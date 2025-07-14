Німеччина надасть Україні озброєння включно із ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що Німеччина надасть Україні значну кількість озброєння, включаючи зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це пише АР.

Німеччина надасть Україні ЗРК Patriot

Надання зброї відбудеться у рамках масштабної ініціативи Сполучених штатів та НАТО для зміцнення української оборони.

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У понеділок, 14 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом для обговорення передачі систем Patriot.

Зброя буде надана Україні протягом найближчих днів.

Заява Трампа про надання Patriot

Сьогодні Дональд Трамп заявив, що одна з країн НАТО готова надати Україні до 17 ЗРК Patriot. Не всі системи будуть надані, проте навіть часткове підкріплення суттєво посилить ППО України.

Трамп сподівається, що дане рішення вплине на позицію Росії щодо потенційних мирних переговорів.

Президент США заявив, що ще кілька країн, які мають у своєму розпорядженні системи Patriot, готові передати їх Україні.

Сполучені Штати у майбутньому відшкодують союзникам ці втрати, виготовивши для них нові зенітно-ракетні комплекси.

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