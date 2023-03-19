Вчора порощався з Кримом, вночі з Маріуполем – реакція соцмереж на візит Путіна на Донеччину

Березень, 19 в 14:33

Уночі 19 березня президент Росії Володимир Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині, який окупанти ледве не стерли з лиця землі.

У пресслужбі президента РФ заявили, що Путін “оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався із місцевими жителями”.

У соцмережах вже порівнюють візит російського диктатора з візитом Гітлера у той самий Маріуполь в 1941 році.

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Факти ICTV зібрали найяскравіші коментарі користувачів соцмереж в одному матеріалі – дивіться далі.

Путін відвідав Маріуполь , показовий концентраційний табір . pic.twitter.com/E6tbWMXVvm — SRAKAMOTYKA (@srakamotyka) March 19, 2023





Путін відвідав окупований Маріуполь pic.twitter.com/KzW6uurWUd — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) March 19, 2023

наступного разу попагранда рф зніме ролік як путін вночі відвідав Гаагу і йому нічого не було — Пан Мøрячöк ⚓???? (@yagodarbuz) March 19, 2023

Дехто з читачів вважає, що на справді це був не Путін, а його двійник.

а чому так званий путін відвідав Маріуполь саме вночі?

бо при сонячному світлі всі можуть що в нього ̶у̶с̶ ̶о̶т̶к̶л̶е̶и̶л̶с̶я̶ маска подебильному зроблена? — Пан Мøрячöк ⚓???? (@yagodarbuz) March 19, 2023

Нагадаємо, у суботу, 18 березня, російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до тимчасово окупованого українського Криму.