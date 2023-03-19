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Факти / Україна

Вчора порощався з Кримом, вночі з Маріуполем – реакція соцмереж на візит Путіна на Донеччину

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Уночі 19 березня президент Росії Володимир Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині, який окупанти ледве не стерли з лиця землі. 

У пресслужбі президента РФ заявили, що Путін “оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався із місцевими жителями”.

У соцмережах вже порівнюють візит російського диктатора з візитом Гітлера у той самий Маріуполь в 1941 році. 

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Факти ICTV зібрали найяскравіші коментарі користувачів соцмереж в одному матеріалі – дивіться далі.


Дехто з читачів вважає, що на справді це був не Путін, а його двійник. 

Нагадаємо, у суботу, 18 березня, російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до тимчасово окупованого українського Криму.

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