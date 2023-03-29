Аби чітко висловився: МЗС Швеції викликало посла РФ через погрози щодо вступу у НАТО
МЗС Швеції через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО викликало посла Росії у Стокгольмі Віктора Татарінцева.
Про це повідомляє шведський телеканал SVT.
Приводом для рішення МЗС став пост, опублікований російським посольством 28 березня. У ньому йдеться про можливі негативні наслідки вступу Швеції до НАТО.
У дописі, серед іншого, зазначається, що “нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, зокрема військових”.
– Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу, – повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.
Міністр додав, що політику безпеки Швеції визначає сама країна і ніхто інший.
Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції (Риксдаг) проголосував за вступ країни до організації Північноатлантичного договору (НАТО).
А 27 березня Уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Це рішення відтепер не підтримала лише одна держава-член Північноатлантичного блоку – Туреччина.