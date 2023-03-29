Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Аби чітко висловився: МЗС Швеції викликало посла РФ через погрози щодо вступу у НАТО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Аби чітко висловився: МЗС Швеції викликало посла РФ через погрози щодо вступу у НАТО
Фото: Pixabay

МЗС Швеції через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО викликало посла Росії у Стокгольмі Віктора Татарінцева.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

Приводом для рішення МЗС став пост, опублікований російським посольством 28 березня. У ньому йдеться про можливі негативні наслідки вступу Швеції до НАТО.

Зараз дивляться

У дописі, серед іншого, зазначається, що “нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, зокрема військових”.

– Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу, – повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Міністр додав, що політику безпеки Швеції визначає сама країна і ніхто інший.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції (Риксдаг) проголосував за вступ країни до організації Північноатлантичного договору (НАТО).

А 27 березня Уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Це рішення відтепер не підтримала лише одна держава-член Північноатлантичного блоку – Туреччина.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка