Аби чітко висловився: МЗС Швеції викликало посла РФ через погрози щодо вступу у НАТО

Березень, 29 в 15:34

МЗС Швеції через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО викликало посла Росії у Стокгольмі Віктора Татарінцева.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

Приводом для рішення МЗС став пост, опублікований російським посольством 28 березня. У ньому йдеться про можливі негативні наслідки вступу Швеції до НАТО.

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У дописі, серед іншого, зазначається, що “нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, зокрема військових”.

– Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу, – повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Міністр додав, що політику безпеки Швеції визначає сама країна і ніхто інший.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції (Риксдаг) проголосував за вступ країни до організації Північноатлантичного договору (НАТО).

А 27 березня Уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Це рішення відтепер не підтримала лише одна держава-член Північноатлантичного блоку – Туреччина.