Агентство внутрішньої безпеки Польщі порадило колишньому президенту Росії, а нині заступнику голови Ради нацбезпеки РФ Дмитрію Медвєдєву, продовжити експериментувати з алкоголем та наркотиками.

Ця відповідь офіційної сторінки польського Агентства внутрішньої безпеки була реакцією на повідомлення Медведєва, де він вчергове погрожував державності та прем’єру Польщі.

У своєму Twitter Медвєдєв прокоментував нібито слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території РФ, а сама Росія неодмінно програє війну проти НАТО.

– Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем’єр-міністром, – написав Медведєв.

У відповідь на це Агентство внутрішньої безпеки Польщі написало:

Dear Mr Medvedev

Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.

Please continue doing it.

— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023