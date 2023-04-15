Агентство внутрішньої безпеки Польщі порадило колишньому президенту Росії, а нині заступнику голови Ради нацбезпеки РФ Дмитрію Медвєдєву, продовжити експериментувати з алкоголем та наркотиками.

Ця відповідь офіційної сторінки польського Агентства внутрішньої безпеки була реакцією на повідомлення Медведєва, де він вчергове погрожував державності та прем’єру Польщі.

У своєму Twitter Медвєдєв прокоментував нібито слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Україна має право завдавати ударів по території РФ, а сама Росія неодмінно програє війну проти НАТО.

– Я не знаю, хто виграє чи програє таку війну, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна напевно зникне разом з її тупим прем’єр-міністром, – написав Медведєв.

У відповідь на це Агентство внутрішньої безпеки Польщі написало:

– Шановний пане Медвєдєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі.

Dear Mr Medvedev Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous. Please continue doing it. — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

На повідомлення спецслужби Польщі також відреагував колишній посол України в Австрії Олександр Щерба, який також порадив експрезиденту РФ припини зловживати алкоголем, оскільки “це може затримати твій ріст”.

Пізніше польська спецслужба жартома додала “Шановні панове. Ми просимо вибачення за Третю світову війну”.

У серпні минулого року Міноборони України покепкувало з міністра оборони Росії та запропонувало перетворити “уповільнення” наступу російських сил на “старий добрий відступ”.

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