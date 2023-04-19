Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що він “впевнений”, що Швеція буде прийнята до НАТО як новий член організації до липня.

Про це він заявив 19 квітня, виступаючи разом з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Стокгольмі.

– Я приєднуюся до інших 30 міністрів оборони в Альянсі і знаю, що вони відчувають те ж саме, – сказав Остін.

Виступаючи в середу, Остін сказав, що він вірить, що патова ситуація, яка досі не дає стати Швеції новим членом НАТО, буде вирішена найближчим часом.

– Я впевнений, що ці країни прийдуть до цього рішення. І я впевнений, що вони приймуть його до липня, – сказав він.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Фінляндію і Швецію, які раніше були позаблоковими країнами, відмовитися від свого нейтралітету і шукати захисту в НАТО.

Північноатлантичний союз проводить політику відкритих дверей, що означає, що будь-яка країна може бути запрошена до вступу, якщо вона висловлює зацікавленість, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи основоположного договору організації.

Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка країна-член може накласти вето на вступ нової країни. І хоча переважна більшість членів НАТО привітала заявки Фінляндії та Швеції, дві країни – Туреччина та Угорщина – загальмували процес.

Туреччина звинуватила Фінляндію і Швецію в тому, що вони надають притулок курдським “терористичним організаціям”, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вони поширюють “відверту брехню” про верховенство права в його країні.

Минулого місяця Туреччина і Угорщина пом’якшили свою позицію щодо Фінляндії, схваливши її заявку і дозволивши їй стати 31-ю країною-членом НАТО.

Проте вони продовжують блокувати вступ Швеції. Туреччина заявила, що не схвалить членство цієї країни в НАТО, якщо вона не видасть “терористів” на турецьку вимогу. Швеція чітко дала зрозуміти, що цього не станеться, і наразі процес застряг.

Джерело : CNN

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