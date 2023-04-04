Квітень, 04 в 13:58

Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Відтепер до НАТО входить 31 країна.

Зараз дивляться

Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу, зазначив Моравецький.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję! Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO Finland now in @NATO! Congratulations! From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Фінляндію і висловив сподівання на швидке входження Швеції.

Столтенберг наголосив, що приєднання Фінляндії є історичним моментом.

– Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО – сильнішим. Цього ж дня у 1949 році Вашингтонський договір, базовий договір НАТО, був підписаний. Тож важко уявити собі кращий шлях для того, щоб відзначити нашу річницю, ніж вступ Фінляндії, яка стає повноправним членом Альянсу, – сказав Столтенберг у Брюсселі.

Варто зауважити, що саме сьогодні НАТО відзначає 74 роки від дня утворення.

Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до НАТО торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже Фінляндія має з РФ понад 1300 км кордону.

Нагадаємо, що раніше вступ Фінляндії до НАТО ратифікували парламенти Угорщини та Туреччини.

У березні повідомлялося, що повітряні сили Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії домовилися про утворення та використання єдиних об’єднаних сил.