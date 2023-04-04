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Фінляндія офіційно доєдналася до НАТО – Моравецький

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Фінляндія офіційно доєдналася до НАТО – Моравецький
Фото: Pixabay

Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Відтепер до НАТО входить 31 країна.

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Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу, зазначив Моравецький.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Фінляндію і висловив сподівання на швидке входження Швеції.

Столтенберг наголосив, що приєднання Фінляндії є історичним моментом.

– Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО – сильнішим. Цього ж дня у 1949 році Вашингтонський договір, базовий договір НАТО, був підписаний. Тож важко уявити собі кращий шлях для того, щоб відзначити нашу річницю, ніж вступ Фінляндії, яка стає повноправним членом Альянсу, – сказав Столтенберг у Брюсселі.

Варто зауважити, що саме сьогодні НАТО відзначає 74 роки від дня утворення.

Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до НАТО торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже Фінляндія має з РФ понад 1300 км кордону.

Нагадаємо, що раніше вступ Фінляндії до НАТО ратифікували парламенти Угорщини та Туреччини.

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У березні повідомлялося, що повітряні сили Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії домовилися про утворення та використання єдиних об’єднаних сил.

Джерело: Укрінформ
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