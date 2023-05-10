Нейтралітет означає стати на бік агресора: Німеччина закликала Китай не допомагати РФ в обході санкцій
Німеччина хоче, щоб Китай пообіцяв, що не допомагатиме Росії уникнути європейських санкцій, втім у Пекіні застерігають Берлін і Європу від розриву економічних зв’язків з Росією.
Про це, під час спільної пресконференції глав МЗС Китаю та Німеччини, заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.
За її словами, запроваджені санкції з боку ЄС проти Росії не повинні “підриватися обхідним шляхом”.
– Особливо критично, якщо російські збройові компанії отримають товари, пов’язані з війною, – сказала вона, додавши, що всі країни, включно з Китаєм, повинні вжити заходів, щоб зобов’язати свої компанії.
Бербок привітала нещодавню телефонну розмову лідером Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським і закликала Китай відігравати більш рішучу роль у припиненні війни Росії в Україні.
– Нейтралітет означає стати на бік агресора, – сказала Бербок.
Зі свого боку міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган висловив занепокоєння у зв’язку зі зростаючими розмовами про те, що Європа “де-ризикує” своїми відносинами з Китаєм.
Згідно з повідомленням Державного департаменту США, це означає, що “фінансові установи припиняють або обмежують ділові відносини з клієнтами або категоріями клієнтів з метою уникнення, а не управління ризиком”.
– Якщо реальність усунення впливу Китаю здійснюється в ім’я викорінення ризиків, то насправді це усунення можливостей, усунення співпраці, усунення стабільності та усунення розвитку, – заявив Цінь Ган.
За його словами, Китай та Європа мають “рішуче протистояти так званому “роз’єднанню” і зберігати високий ступінь пильності проти нової холодної війни”.
Німеччина, Китай і Європа повинні об’єднати зусилля, щоб захистити стабільність і безперебійність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, додав він.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у вівторок в Європарламенті, закликав до більш різноманітних європейських торговельних зв’язків, включаючи нові угоди з такими країнами, як Мексика, Індія, Австралія і Кенія.
Президент Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн також закликала знизити ризики у відносинах ЄС з Китаєм за допомогою дипломатії, а не розриву відносин.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников