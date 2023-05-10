Нейтралітет означає стати на бік агресора: Німеччина закликала Китай не допомагати РФ в обході санкцій

Німеччина хоче, щоб Китай пообіцяв, що не допомагатиме Росії уникнути європейських санкцій, втім у Пекіні застерігають Берлін і Європу від розриву економічних зв’язків з Росією.

Про це, під час спільної пресконференції глав МЗС Китаю та Німеччини, заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

За її словами, запроваджені санкції з боку ЄС проти Росії не повинні “підриватися обхідним шляхом”.

– Особливо критично, якщо російські збройові компанії отримають товари, пов’язані з війною, – сказала вона, додавши, що всі країни, включно з Китаєм, повинні вжити заходів, щоб зобов’язати свої компанії.

Бербок привітала нещодавню телефонну розмову лідером Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським і закликала Китай відігравати більш рішучу роль у припиненні війни Росії в Україні.

– Нейтралітет означає стати на бік агресора, – сказала Бербок.

Зі свого боку міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган висловив занепокоєння у зв’язку зі зростаючими розмовами про те, що Європа “де-ризикує” своїми відносинами з Китаєм.

Згідно з повідомленням Державного департаменту США, це означає, що “фінансові установи припиняють або обмежують ділові відносини з клієнтами або категоріями клієнтів з метою уникнення, а не управління ризиком”.

– Якщо реальність усунення впливу Китаю здійснюється в ім’я викорінення ризиків, то насправді це усунення можливостей, усунення співпраці, усунення стабільності та усунення розвитку, – заявив Цінь Ган.

За його словами, Китай та Європа мають “рішуче протистояти так званому “роз’єднанню” і зберігати високий ступінь пильності проти нової холодної війни”.

Німеччина, Китай і Європа повинні об’єднати зусилля, щоб захистити стабільність і безперебійність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, додав він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у вівторок в Європарламенті, закликав до більш різноманітних європейських торговельних зв’язків, включаючи нові угоди з такими країнами, як Мексика, Індія, Австралія і Кенія.

Президент Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн також закликала знизити ризики у відносинах ЄС з Китаєм за допомогою дипломатії, а не розриву відносин.

Джерело : CNN

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