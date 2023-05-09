Китай прагне миру в Україні, тому продовжить контактувати з усіма сторонами війни – голова МЗС

Китай буде підтримувати зв’язок з усіма сторонами в російсько-українській війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час спільної пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Бербок сказала, що Пекін може зіграти вирішальну роль у припиненні війни Росії проти України як постійний член Ради Безпеки ООН.

Проте Цінь Ган заявив, що Китай має іншу позицію.

– Як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і відповідальна велика країна Китай не буде спостерігати за пожежею з іншого берега і не підливатиме олії у вогонь, – заявив він.

Коментуючи пропозицію Європейського Союзу внести кілька китайських компаній до чорного списку в рамках нового пакету санкцій проти Росії, Цінь заявив, що Пекін “рішуче виступає проти того, щоб деякі країни використовували свої так звані закони для запровадження юрисдикції та односторонніх санкцій проти інших країн, включно із Китаєм”.

Очільник МЗС Китаю додав, що Пекін “вживатиме необхідних заходів у відповідь і рішуче захищатиме законні права і законні інтереси китайських підприємств”.

Нагадаємо, у лютому поточного року Китай закликав до припинення вогню і мирних переговорів щодо російсько-української війни.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони “уникати розпалювання полум’я і загострення напруженості” в надії не допустити “подальшого погіршення ситуації або виходу кризи з-під контролю”.

Крім того, у квітні 2023 року голова МЗС Китаю заявив, що Пекін тримається неупередженої позиції стосовно “кризи в Україні” і не планує тиснути на інші країни.

Джерело: phoenix

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