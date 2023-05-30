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Подоляк прокоментував ранкову атаку на Москву: Дрони хочуть повернутись до своїх творців

Подоляк прокоментував ранкову атаку на Москву: Дрони хочуть повернутись до своїх творців
Фото: УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ранкова атака дронів на Москву може свідчити про те, що російські БПЛА хочуть повернутися до своїх творців.

Про це він сказав в етері Breakfast Show.

– Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: “А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?”, – зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також наголосив, що Росія повинна відповісти за розв’язану війну і скоєні злочини.

– Після 15 місяців війни вони не зрозуміли, що 2014 року вже не буде? Жодного підписання лінії поділу… Кожен з них відповідатиме в повному обсязі, – підкреслив він.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялось про атаку понад 30 безпілотників.

ЗМІ також пишуть, що в центрі російської столиці поліція зранку перевіряє каналізаційні люки.

Окрім того, співробітники поліції патрулюють вулиці з антидроновими рушницями та вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.

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Джерело: Breakfast Show

Війна в Україні, Дрони, Росія, Україна
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