Подоляк прокоментував ранкову атаку на Москву: Дрони хочуть повернутись до своїх творців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ранкова атака дронів на Москву може свідчити про те, що російські БПЛА хочуть повернутися до своїх творців.

Про це він сказав в етері Breakfast Show.

– Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: “А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?”, – зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також наголосив, що Росія повинна відповісти за розв’язану війну і скоєні злочини.

– Після 15 місяців війни вони не зрозуміли, що 2014 року вже не буде? Жодного підписання лінії поділу… Кожен з них відповідатиме в повному обсязі, – підкреслив він.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялось про атаку понад 30 безпілотників.

ЗМІ також пишуть, що в центрі російської столиці поліція зранку перевіряє каналізаційні люки.

Окрім того, співробітники поліції патрулюють вулиці з антидроновими рушницями та вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.

Джерело: Breakfast Show

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.