Україна має право завдавати ударів по території РФ – речник уряду ФРН

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт у відповідь на запитання про атаку дронів на Москву.

Водночас, за словами Хебештрайта, Берліна виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя.

Раніше глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Україна має законне право захищати себе і може поширювати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії поширювати силу в самій Україні

Клеверлі додав, що легітимні військові цілі за межами кордонів України є частиною її самооборони.

Нагадаємо, на світанку 30 травня Підмосков’я та Москву атакували невідомі ударні безпілотники. За різними даними, всього було понад 30 дронів.

За інформацією російських ЗМІ, один безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Там пошкоджено фасад, вибито вікна. Другий дрон поцілив у 24-поверховий житловий будинок у Новій Москві.

Джерело : Deutsche Welle

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