Украина имеет право наносить удары по территории РФ – спикер правительства ФРГ
Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны.
Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ответ на вопрос об атаке дронов на Москву.
В то же время, по словам Хебештрайта, Берлина выступает против того, чтобы для таких атак использовалось немецкое оружие.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Украина имеет законное право защищать себя и может распространять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России распространять силу в самой Украине
Клеверли добавил, что легитимные военные цели за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.
Напомним, на рассвете 30 мая Подмосковье и Москву атаковали неизвестные ударные беспилотники. По разным данным, всего было более 30 дронов.
По информации российских СМИ, один беспилотник попал в жилую многоэтажку. Там поврежден фасад, выбиты окна. Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом в Новой Москве.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло