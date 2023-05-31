Украина имеет право наносить удары по территории РФ – спикер правительства ФРГ

Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ответ на вопрос об атаке дронов на Москву.

В то же время, по словам Хебештрайта, Берлина выступает против того, чтобы для таких атак использовалось немецкое оружие.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Украина имеет законное право защищать себя и может распространять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России распространять силу в самой Украине

Клеверли добавил, что легитимные военные цели за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

Напомним, на рассвете 30 мая Подмосковье и Москву атаковали неизвестные ударные беспилотники. По разным данным, всего было более 30 дронов.

По информации российских СМИ, один беспилотник попал в жилую многоэтажку. Там поврежден фасад, выбиты окна. Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом в Новой Москве.

Источник : Deutsche Welle

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