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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Столтенберг звернувся до членів НАТО через виснаження запасів боєприпасів

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Члени НАТО повинні підписати більше контрактів з оборонними компаніями для збільшення виробництва боєприпасів, оскільки запаси вичерпуються.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє агентство Bloomberg. Він заявив, що країни мають якнайшвидше витратити на це щонайменше 2% від ВВП.

Що нам потрібно, так це підписання контрактів, адже тоді промисловість готова інвестувати й нарощувати виробництво, – сказав Столтенберг.

Він додав, що Організація Північноатлантичного договору запросила представників оборонної промисловості приєднатися до зустрічі міністрів оборони в Брюсселі наприкінці цього місяця, щоб сприяти налагодженню контактів.

Столтенберг висловив сподівання, що під час липневої зустрічі у Вільнюсі лідери країн-членів НАТО також узгодять план дій у сфері оборонної промисловості, де буде визначено, як нарощувати виробництво і спільні закупівлі, а також, як забезпечувати оперативну сумісність і стандартизацію.

Блок також погодив нові керівні принципи щодо боєприпасів, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів, щоб забезпечити країни більшими запасами як для продовження підтримки України, так і для власних оборонних потреб.

Наразі члени НАТО вичерпали свої запаси для підтримки України – це не є стійким шляхом, тому нам потрібно нарощувати виробництво, щоб задовольнити ці нові та більш амбітні цілі, – сказав Столтенберг.

Повідомляється, що Альянс має намір погодити нові зобов’язання щодо витрат на оборону, які стануть головним предметом обговорення міністрів оборони під час їхньої зустрічі. Згідно з поточним зобов’язанням, підписаним у 2014 році, члени НАТО домовилися витрачати 2% ВВП до 2024 року, але лише вісім з 31 члена блоку наразі досягли цієї мети.

Столтенберг сказав, що дискусії ще тривають, але “ми очікуємо, що союзники досягнуть 2% якомога швидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність цього”.

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Джерело: Bloomberg
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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