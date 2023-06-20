Понад тисячу військових РФ та 23 артсистеми ворога знищили ЗСУ за добу

Станом на ранок 20 червня ЗСУ ліквідували ще 1 010 російських загарбників, а з початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ у війні проти України сягнули 221 460 вбитими.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 20 червня.

Українські захисники також знищили багато бойової техніки ворога, зокрема 23 артилерійські системи, 15 бойових броньованих машин, вісім танків, чотири РСЗВ, дві системи ППО, гелікоптер, 10 дронів, три крилаті ракети тощо.

Орієнтовні втрати РФ з 24.02.2022 до 20.06.2023:

особовий склад ‒ близько 221 460 (+1 010) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 997 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 7 750 (+15);

артилерійські системи – 3 888 (+23);

РСЗВ – 614 (+4);

засоби ППО ‒ 372 (+2);

літаки – 314;

гелікоптери – 306 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 393 (+10);

крилаті ракети ‒ 1 214 (+3);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6 645 (+32);

спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

За даними Генштабу, наразі РФ зосереджує основні атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих напрямках за добу відбулось 45 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили всі атаки ворога.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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