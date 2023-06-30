Посилення артилерії – очевидний пріоритет: Зеленський про контрнаступ

На Ставці верховного головнокомандувача було розглянуто постачання боєприпасів для артилерії на східному та південному напрямках. Посилення української артилерії – це очевидний пріоритет, тому всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання.

Про це у вечірньому відеозверненні за 30 червня заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи активні контрнаступальні дії на різних напрямках.

– І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою, – стверджує глава держави.

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