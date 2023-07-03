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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Гаазі відкриється офіс із розслідування вторгнення Росії в Україну – дата

Міжнародний кримінальний суд
Фото: Getty Images

Сьогодні, 3 липня, у Гаазі відкриється міжнародний офіс із розслідування вторгнення Росії в Україну. Це буде першим кроком до трибуналу над кремліським режимом.

До Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії (ICPA) входять прокурори з Києва, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Центр проведе розслідування та збере докази як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу, який притягне до відповідальності чиновників Кремля за збройну агресію проти України.

Високопосадовці проведуть пресконференцію в ICPA у штаб-квартирі судового агентства ЄС Євроюст. Серед них генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Гаага, Гаазький трибунал, Російська агресія
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