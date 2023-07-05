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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Охоплюватиме не лише матеріальну шкоду: як працюватиме Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ

Охоплюватиме не лише матеріальну шкоду: як працюватиме Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ
Фото: Getty Images

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, охоплюватиме всі види шкоди, а не тільки матеріальну.

Йдеться про шкоду, завдану життю та здоров’ю людей, природному середовищу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Вона пояснила, що Міжнародний реєстр збитків – це повноцінна організація, яка розташовуватиметься в Гаазі (Нідерланди).

– Організація має свої органи управління, це Конференція учасників сторін. Також функціонуватиме Рада реєстру – орган, який ухвалюватиме рішення про включення до реєстру вимог постраждалих осіб. Третій орган – виконавчий, на щоденній основі він виконуватиме роботу зі збору заяв від громадян, бізнесу, держави; зі збору доказової бази, і, власне, подаватиме цю інформацію до Ради реєстру, – сказала Мудра.

За словами заступниці міністра юстиції, в межах організації буде створена цифрова IT-платформа, оскільки передбачається велика кількість заяв.

Міжнародний реєстр збитків співпрацюватиме з реєстрами, які вже функціонують в Україні.

– Мін’юст, який є координатором створення Міжнародного реєстру, проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу для населення, як заповнювати заявку, яку доказову базу зібрати і подати. Міжнародний реєстр збитків матиме свій офіс в Україні, який роз’яснюватиме населенню цю інформацію, їздитиме по регіонах, – сказала Ірина Мудра.

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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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