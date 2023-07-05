Охоплюватиме не лише матеріальну шкоду: як працюватиме Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, охоплюватиме всі види шкоди, а не тільки матеріальну.

Йдеться про шкоду, завдану життю та здоров’ю людей, природному середовищу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Вона пояснила, що Міжнародний реєстр збитків – це повноцінна організація, яка розташовуватиметься в Гаазі (Нідерланди).

– Організація має свої органи управління, це Конференція учасників сторін. Також функціонуватиме Рада реєстру – орган, який ухвалюватиме рішення про включення до реєстру вимог постраждалих осіб. Третій орган – виконавчий, на щоденній основі він виконуватиме роботу зі збору заяв від громадян, бізнесу, держави; зі збору доказової бази, і, власне, подаватиме цю інформацію до Ради реєстру, – сказала Мудра.

За словами заступниці міністра юстиції, в межах організації буде створена цифрова IT-платформа, оскільки передбачається велика кількість заяв.

Міжнародний реєстр збитків співпрацюватиме з реєстрами, які вже функціонують в Україні.

– Мін’юст, який є координатором створення Міжнародного реєстру, проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу для населення, як заповнювати заявку, яку доказову базу зібрати і подати. Міжнародний реєстр збитків матиме свій офіс в Україні, який роз’яснюватиме населенню цю інформацію, їздитиме по регіонах, – сказала Ірина Мудра.

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