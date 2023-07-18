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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Колони “вагнеровців” у Білорусі не становлять загрози, бо заходять туди роззброєними – Юсов

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Наразі на території Білорусі вже перебувають 500-700 найманців ПВК Вагнера, проте вони роззброєні та не представляють загрози для України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Ні, не становлять (загрози, – Ред.), тим паче, що наразі вони (вагнеровці, – Ред.) заходять туди роззброєними і власне тимчасово окуповані українські території здебільшого покидають вже у роззброєному стані. Але так чи інакше це значна частина людей із бойовим досвідом і, звичайно, на це змушені реагувати і країни-члени НАТО, і європейської спільноти. Якщо говорити про Україну, то зрозуміло, що ми мониторимо ситуацію, відстежуємо, але наразі це не змінює для нас безпекової ситуації у напрямку Білорусі, – розповідає він.

Водночас Юсов зауважив, що на території Білорусі деякі з “вагнеровців” дійсно будуть інструкторами та готуватимуть білоруську армію, а згодом і новомобілізованих рашистів. А інші там для того, аби своєю присутністю у Білорусі створювати напругу у світовій спільноті.

Нагадаємо, що вранці 17 липня до Білорусі прибула ще одна колона бойовиків ПВК Вагнера – це вже щонайменше третя з 11 липня.

Андрій Юсов, Білорусь, Війна в Україні
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