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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Віскі вже в дорозі: Воллес зізнався, як спілкувався з Резніковим шифрами на початку вторгнення

Віскі вже в дорозі: Воллес зізнався, як спілкувався з Резніковим шифрами на початку вторгнення
Фото: Міноборони

На початку повномасштабного вторгнення Росії міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спілкувався з очільником українського МО Олексієм Резніковим за допомогою спеціального шифру. Серед них – назви брендів напоїв, якими називали різноманітне озброєння.

Про це британський міністр розповів у коментарі іноземним журналістам. Він зізнався, що не мав захищеного каналу для зв’язку з урядом України, через що всі діалоги доводилося зашифровувати різними словами.

Наприклад, протитанкові ракетні комплекси NLAW Воллес і Резніков називали Glenfiddich – це відомий бренд віскі. Цей крок був необхідний, щоб російська сторона не дізналася про постачання західних систем в Україну.

Водночас протикорабельні ракети Harpoon очільники Міноборони називали Islay, що означає шотландський віскі. Воллес розповів, що писав Резнікову повідомлення на кшталт: маю для тебе віскі, віскі вже в дорозі.

Воллес пожартував над міністр оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу перед початком повномасштабного вторгнення. Вони зустрілися 11 лютого 2022 року, а Шойгу в той день почав брехати про відсутність намірів РФ вторгнутися в Україну.

Міністр оборони Британії зазначив, що подарував Шойгу пляшку віскі Glenfiddich. Журналісти припускають, що тоді вже існували кодові слова з Резніковим. Воллес зазначив, що російський міністр не знав, що це може означати.

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Бен Воллес

Джерело: The Times
Алкоголь, Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Міноборони України, Олексій Резніков
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