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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Так, це виклик: експерт про ймовірну загрозу від вагнерівців у Білорусі та поїздку Залужного на Рівненську АЕС

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Бойовики приватної військової компанії Вагнера можуть створювати проблему не лише для України, а й для суміжних з Білоруссю країн. Вагнерівці фактично можуть навіть створити теракти на Рівненській атомній електростанції.

Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Сергій Грабський у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Вадиму Карп’яку. На думку аналітика, це може бути серйозною загрозою та викликом.

– Так. І я хотів би звернути увагу на ті слова, які сказав Лукашенко. Він сказав: я ледь стримую вагнерівців проти того, щоб вони не вторглися в Польщу та інше. Створюється такий кейс православного ІДІЛу, тобто нібито якісь незрозумілі підрозділи абсолютних відморозків можуть створити проблему не лише для України, а й для суміжних з Білоруссю країн, – звернув увагу експерт.

Грабський зазначає, що для України загрозою є саме терористична складова вагнерівців. За його словами, Саме тому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідував Рівненську атомну електростанцію.

– На території Білорусі існує атомна станція, яка може бути використана як інструмент ядерного шантажу вагнерівцями, які нібито не є російськими, ні білоруськими. Вони тоді діють ніби самі по собі. І не забуваємо про колосальну терористичну загрозу для країн Балтії та Польщі, встановлять спроби фільтрації, можливо, невеличких груп вагнерівських терористів, які можуть привезти до терористичних загроз вже на території тих країн, – стверджує аналітик.

Він зазначив, у Польщі будуть вибори в жовтні, тому там вже зараз вживають відповідних заходів для мінімізації потенційної загрози.

Але списувати вагнерівців ще дуже зарано, бо вони ще можуть створити ситуації головного болю не лише для України, а й для недругів, стверджує Грабський.

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АЕС, Білорусь, Війна в Україні, Валерій Залужний, ПВК Вагнера, Польща, Рівненська область, Теракти
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