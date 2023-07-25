Так, це виклик: експерт про ймовірну загрозу від вагнерівців у Білорусі та поїздку Залужного на Рівненську АЕС
Бойовики приватної військової компанії Вагнера можуть створювати проблему не лише для України, а й для суміжних з Білоруссю країн. Вагнерівці фактично можуть навіть створити теракти на Рівненській атомній електростанції.
Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Сергій Грабський у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Вадиму Карп’яку. На думку аналітика, це може бути серйозною загрозою та викликом.
– Так. І я хотів би звернути увагу на ті слова, які сказав Лукашенко. Він сказав: я ледь стримую вагнерівців проти того, щоб вони не вторглися в Польщу та інше. Створюється такий кейс православного ІДІЛу, тобто нібито якісь незрозумілі підрозділи абсолютних відморозків можуть створити проблему не лише для України, а й для суміжних з Білоруссю країн, – звернув увагу експерт.
Грабський зазначає, що для України загрозою є саме терористична складова вагнерівців. За його словами, Саме тому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідував Рівненську атомну електростанцію.
– На території Білорусі існує атомна станція, яка може бути використана як інструмент ядерного шантажу вагнерівцями, які нібито не є російськими, ні білоруськими. Вони тоді діють ніби самі по собі. І не забуваємо про колосальну терористичну загрозу для країн Балтії та Польщі, встановлять спроби фільтрації, можливо, невеличких груп вагнерівських терористів, які можуть привезти до терористичних загроз вже на території тих країн, – стверджує аналітик.
Він зазначив, у Польщі будуть вибори в жовтні, тому там вже зараз вживають відповідних заходів для мінімізації потенційної загрози.
Але списувати вагнерівців ще дуже зарано, бо вони ще можуть створити ситуації головного болю не лише для України, а й для недругів, стверджує Грабський.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик