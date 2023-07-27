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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Урали, Камази та автобуси: журналісти порахували техніку у таборі ПВК Вагнера у Білорусі

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Найманці ПВК Вагнера продовжують прибувати до Білорусі. У селі Цель Осиповицького району в Білорусі помітили близько 750 одиниць техніки у таборі бойовиків.

Це видно із супутникових знімків, зроблених вранці 25 липня службою Planet Labs, повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що на знімку можна розгледіти загалом 754 об’єкти, схожі на техніку. Зазначається, що серед них, якщо і є важка військова техніка, то її кількість мінімальна.

У таборі вагнерівців у Білорусі нарахували 750 одиниць техніки – деталі

Фото Planet Labs/Радіо Свобода

На території табору видно вантажівки, можуть бути Урали, Камази або бронетехніка.

На території табору видно принаймні:

  • 62 тентовані вантажівки;
  • 534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ, мікроавтобуси типу Газель, УАЗ Патріоти, легкові автомобілі;
  • 33 автобуси різних модифікацій;
  • 99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно здається будівельним;
  • 26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення.

Відповідно до попередніх підрахунків за 19 липня, кількість техніки в таборі бойовиків у Білорусі зросла на 269 одиниць.

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Джерело: Радіо Свобода
Білорусь, ПВК Вагнера
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