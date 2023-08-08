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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Британія запроваджує нові санкції, щоб перекрити доступ РФ до іноземних військових постачань

Лондон - Велика Британія
Фото: Unsplash

Велика Британія запроваджує нові санкції, спрямовані на обмеження доступу РФ до іноземних військових постачань.

Про це 8 серпня оголосило британське Міністерство закордонних справ.

До санкційного пакету потрапили 22 фізичні та юридичні особи за межами РФ, які підтримують повномасштабне вторгнення в Україну. У списку є і три російські компанії: вони імпортують електроніку, життєво важливу для військової техніки, яку агресор використовує на полі бою.

Тобто загалом список містить 25 позицій. Обмеження стосуватимуться фізичних та юридичних осіб із Туреччини, Дубая, Словаччини, Швейцарії, Ірану та Білорусі.

У Лондоні переконані, що ці заходи завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу, воєнній машині Кремля та перекриють доступ РФ до іноземного військового обладнання.

– Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать арсенал РФ і закриють мережу постачання, яка підтримує ослаблену оборонну промисловість Путіна. Тим, хто підтримує російську воєнну машину, ніде сховатися, – наголосив очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.

До санкційного списку включено:

  • дві турецькі компанії Turkik Union та Azu International за експорт мікроелектроніки до Росії;
  • компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, яка базується в Дубаї, за її роль у постачанні дронів і компонентів для безпілотників до РФ;
  • громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який допомагав Росії в спробі укласти угоду з КНДР щодо постачання зброї;
  • громадянина Швейцарії Ансельма Оскара Шмукі за його роль у секторі фінансових послуг РФ (ця особа працює в московському офісі DuLac Capital Ltd).
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Крім того, Лондон запроваджує санкції проти Ірану й Білорусі через підтримку цими країнами російської військової агресії. Під обмеження потрапили:

  • Іранські фізичні особи та компанії, залучені до дослідження, розробки та виробництва безпілотників для Корпусу вартових ісламської революції. Йдеться, наприклад, про Paravar Pars Company – ключового виробника БпЛА та сімох його керівників.
  • Білоруські компанії, пов’язані з виробництвом військової техніки для режиму Олександра Лукашенка, який сприяє незаконній війні Кремля. Це, зокрема, Гомельський радіозавод, який ремонтує російську військову техніку.

Три російські компанії, додані до списку, займаються закупівлею західної мікроелектроніки, яку РФ використовує під час виробництва озброєння.

У МЗС наголосили, що це найбільший британський пакет санкцій проти військових постачальників у третіх країнах.

У відомстві уточнили, що спроможності оборонної промисловості РФ суттєво ослаблені під час війни. Агресор відчайдушно шукає іноземне озброєння. Крім того, Росії доводиться розконсервовувати танки радянських часів і “розбирати кухонні холодильники заради низькосортних чипів”.

У британському МЗС обіцяють продовжити співпрацю із союзниками, щоб запобігти постачанню зброї до РФ третіми країнами.

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Джерело: МЗС Великої Британії

Іран, Білорусь, Війна в Україні, Велика Британія, Російська агресія, санкції, Туреччина
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