Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16

Президент України Володимир Зеленський оглянув два винищувачі F-16 та піднявся в кабіну пілота одного з них, ознайомившись з обладнанням.

Відповідне відео опублікував речник президента України Сергій Никифоров.

– 42 літаки від Нідерландів після тренування пілотів та підготовки інфраструктури, – написав він в Instagram.

Відомо, що у межах робочого візиту до Нідерландів Зеленський разом із прем’єр-міністром країни Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені. Там він ознайомився з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

У рамках зустрічі Зеленський та Рютте обговорили подальше посилення протиповітряної оборони України сучасними зенітно-ракетними комплексами.

Президент поінформував прем’єр-міністра Нідерландів про ситуацію на фронті й просування українських захисників. Водночас він зауважив, що для досягнення стратегічних цілей на полі бою наші військові потребують посилення допомоги.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Відео: прессекретар президента Никифоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.