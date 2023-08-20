Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16

Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16

Президент України Володимир Зеленський оглянув два винищувачі F-16 та піднявся в кабіну пілота одного з них, ознайомившись з обладнанням.

Відповідне відео опублікував речник президента України Сергій Никифоров.

– 42 літаки від Нідерландів після тренування пілотів та підготовки інфраструктури, – написав він в Instagram.

Відомо, що у межах робочого візиту до Нідерландів Зеленський разом із прем’єр-міністром країни Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені. Там він ознайомився з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

У рамках зустрічі Зеленський та Рютте обговорили подальше посилення протиповітряної оборони України сучасними зенітно-ракетними комплексами.

Президент поінформував прем’єр-міністра Нідерландів про ситуацію на фронті й просування українських захисників. Водночас він зауважив, що для досягнення стратегічних цілей на полі бою наші військові потребують посилення допомоги.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Відео: прессекретар президента Никифоров

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Нідерланди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Перевіряють авто та телефони: у Мелітополі окупанти посили контроль цивільних
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
В Одесі на пляжі Ланжерон знайшли схожий на міну предмет, звідти евакуюють людей – ЗМІ
Чорне море, Одеса, міни
Нідерланди і Данія зобов’язуються передати Україні літаки F-16 – Рютте
Володимир Зеленський, Марк Рютте
Унаслідок обстрілу на Харківщині загинув дідусь, ще 10 людей дістали поранень – ОВА
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
Україна отримає від Нідерландів 42 винищувачі F-16 – Зеленський
Зеленський і Марк Рютте
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Зеленський піднявся в кабіну пілота винищувача F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь