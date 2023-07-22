Немає підстав сумніватися: розвідка США про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

Американська розвідка “не має підстав сумніватися” у заяві російського диктатора Володимира Путіна, що РФ перемістила до Білорусі першу партію тактичної ядерної зброї.

Про це в коментарі телеканалу CNN повідомили високопосадовці Розвідувального управління Міноборони США (Defense Intelligence Agency).

Ще минулого місяця на Петербурзькому економічному форумі Путін оголосив, що “перші ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі”, начебто “для стримування”.

Водночас у США та інших країнах Заходу публічно не підтверджували ці заяви.

Однак у п’ятницю, 21 липня, представники американської розвідки повідомили невеликій групі репортерів, що в аналітиків “немає підстав сумніватися” у заявах Путіна, а також у тому, що РФ “досягла певного успіху” в переміщенні ядерної зброї на білоруську територію.

Посадовці не уточнювали деталей. Вони також визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежувати цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

За даними військової розвідки США, повний контроль над розміщеними в Білорусі ядерними боєголовками здійснюватиме РФ. Тому твердження Олександра Лукашенка про можливе використання Білоруссю цієї зброї є сумнівними.

В американській розвідці не вважають, що переміщення боєголовок до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки ця зброя перебуватиме на зберіганні та буде контролюватися російськими силами.

А речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що США не бачать “жодних підстав ані для коригування своєї ядерної політики, ані ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю”.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі нещодавно коментував глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес. Він повідомив CNN, що Лондон “бачить ознаки того, що цей процес відбувається”, і зазначив, що Путін “не завжди бреше”.

За даними Федерації американських вчених, РФ має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема до 1900 одиниць тактичної ядерної зброї.

Наразі незрозуміло, яку частину цього арсеналу Кремль планує перемістити до Білорусі.

На початку червня диктатор Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вже в липні, а весь процес завершиться “до кінця літа або до кінця року”.

Наприкінці червня Лукашенко оголосив, що більшість тактичної ядерної зброї РФ, яку Кремль вирішив перемістити на білоруську територію, вже прибула.

Варто зазначити, що Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який був підписаний із США. Цей документ передбачав скорочення ядерних озброєнь.

Джерело : CNN

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