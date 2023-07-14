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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна підписуватиме договір про гарантії безпеки з кожною країною окремо – Кулеба

Дмитро кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з кожною країною, яка хоче надати нам певні гарантії безпеки, уряд підписуватиме двосторонню угоду.

Про це міністр наголосив в інтерв’ю ведучому телеканалу Факти ICTV Вадиму Карп’яку.

Країни, які пропонують гарантії безпеки для нас – пропонують дуже конкретні речі: збільшення постачання зброї, конфіскація російських активів, допомога у повоєнному відновленні, ремонт техніки тощо.

Первинно заяви про гарантії безпеки звучали від країн Групи семи, але тепер кількість держав розширилася і в майбутньому цей список може бути дуже солідним.

Далі з кожною країною, яка приєднається до цих гарантій, уряд України буде підписувати двосторонній договір про цілком конкретні речі: тип та кількість озброєння, яке країна зобов’язується поставити; можливість блокувати російські активи тощо.

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Ці двосторонні договори будуть укладати відповідно до правових і конституційних процедур кожної окремої країни. Діятимуть гарантії безпеки допоки Україна не стане повноправним членом НАТО. Якщо якась країна захоче продовжити ці зобов’язання після приєднання України до Північноатлантичного блоку, то Київ це вітатиме.

Кулеба нагадав, що Україна вже отримала від партнерів зброї на десятки мільярдів доларів. В України найбільший у світі приріст витрат на оборону. Крім того, вже відомі країни, які дадуть нам літаки F-16 та скільки.

Фото: скриншот із відео

Дмитро Кулеба, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Україна підписуватиме договір про гарантії безпеки з кожною країною окремо – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Україна підписуватиме договір про гарантії безпеки з кожною країною окремо – Кулеба
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Україна підписуватиме договір про гарантії безпеки з кожною країною окремо – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Україна підписуватиме договір про гарантії безпеки з кожною країною окремо – Кулеба
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