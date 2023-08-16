Суровікіна усунули від військового керівництва РФ і відправили під домашній арешт

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого вважають союзником засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, відсторонили від керівної ролі у повномасштабній війні проти України. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

За даними видання Politico із посиланням на заяви серед російських військових блогерів та інших осіб, Суровікін зараз не може залишити квартиру, в якій перебуває, але його можуть відвідувати, зокрема, декілька його підлеглих.

Сергій Суровікін не з’являвся на публіці від моменту заколоту очільника ПВК Вагнера проти Москви у червні 2023 року. Тоді поширилася інформація, що він знав про запланований Пригожиним заколот.

– Офіційного розслідування немає, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, рішення про остаточну долю Суровікіна має ухвалити лише одна людина. Йдеться про російського диктатора Володимира Путіна. Він очікує, що генерал якомога довше перебуватиме в тіні.

Ця інформація з’явилася після того, як депутат Державної думи РФ Віктор Соболєв повідомив, що Суровікіна усунули з посади командувача російських сил в Україні.

Суровікін може повернутися пізніше, бо генерал може ще бути корисним армії РФ, якщо він не зробив серйозних порушень. У Кремлі досі не виходили з публічною заявою щодо місцеперебування Суровікіна.

Джерело : Politico

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