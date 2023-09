Названо п’ять альтернатив серед демократів, хто у 2024 році може змінити Байдена на виборах у США

Напередодні президентських виборів у США прихильники Демократичної партії занепокоєні низьким рейтингом схвалення президента-демократа Джо Байдена, який із часом лише погіршується у зв’язку з побоюваннями щодо його віку.

Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим цього тижня, лише 39% дорослих американців схвалюють роботу Байдена, що є найнижчим показником за понад рік.

Водночас, пише The Hill, майже три чверті населення, за даними опитування, вважають, що Байдену не вистачає витримки та гостроти розуму для ефективної роботи на посаді президента.

Зараз дивляться

– Навіть серед демократів і незалежних демократів 67% стверджують, що на виборах 2024 року партія має обрати когось іншого як свого прапороносця, – пише видання.

Попри це, більшість демократів вважають, що 80-річний Байден дійсно стане кандидатом від партії на наступних виборах.

Водночас перемогти чинного президента на праймеріз (додаткові вибори, що відбирають кандидата для балотування всередині партії) вкрай складно, а два заявлені суперники президента – Роберт Ф. Кеннеді-молодший і Маріанна Вільямсон – швидко йдуть у нікуди.

Проте багато демократів принаймні мріють про альтернативи на випадок, якщо Байден вирішить піти у відставку або обставини несподівано зміняться.

The Hill навели п’ять імовірних альтернатив Байдену у 2024 році або в майбутньому.

Віцепрезидентка Гарріс

Камала Гарріс – очевидний спадкоємець Байдена як чинна віцепрезидентка, більш ніж на два десятиліття молодша за нього.

Віцепрезидентка може викликати суперечки навіть найшкідливішими висловлюваннями про можливу спадкоємність, як це сталося цього тижня, коли вона у двох інтерв’ю – в одному Associated Press, а в іншому CBS News – заявила, що готова стати президентом. Обидва рази вона підкреслила, що це гіпотетичний варіант, оскільки з Байденом “все буде гаразд”.

Єдиний сценарій для Гарріс зараз – це той, за якого Байден відмовиться від переобрання.

Але навіть за таких обставин є чимало демократів, які не в захваті від концепції висунення Гарріс на пост глави Білого дому.

По-перше, її рейтинг за опитуваннями часто гірший, ніж у її керівника.

В опитуванні Economist/YouGov, проведеному цього тижня, у Гарріс і Байдена був однаковий рейтинг несприятливого ставлення – 55%. Трохи більше людей (41%) позитивно оцінили Байдена, ніж 36%, які позитивно ставляться до Гарріс.

Скептики побоюються, що Гарріс буде ще важче, ніж Байдену, у деяких штатах на Заході США, які мають вирішальне значення для Колегії виборників. Крім того, ще свіжі спогади про її невдалу кампанію з висунення від демократів у 2020 році.

More than 13 million jobs created.

Unemployment remains near record lows.

Inflation has fallen 12 months in a row.

Wages are up.

Small businesses are thriving. Bidenomics is working. pic.twitter.com/i7ApNMlV0X — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 18, 2023

Звісно, можливо, що Гарріс стане кандидатом від демократів, якщо Байден залишить поле бою, але це в жодному разі не буде автоматичною коронацією, додає The Hill.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом

У якийсь момент минулого року здавалося, що Ньюсом може кинути виклик Байдену на праймеріз – на превеликий жаль Білого дому, пише The Hill.

Справа була не тільки в тому, що Ньюсом підвищував свій авторитет за допомогою таких гучних акцій, як купівля телевізійного часу на іншому кінці країни для нападок на губернатора Флориди Рона ДеСантіса. Він також критикував свою партію – і, на думку деяких, побічно критикував Байдена.

– Ми зазнаємо поразки в наративах. Ми повинні краще діяти в плані наступу і перестати бути в проклятій обороні, – заявив Ньюсом в інтерв’ю CBS News на початку листопада 2022 року.

Останнім часом Ньюсом не так критично відгукувався про свою партію, і всі припущення про те, що 2024 року він братиме участь у праймеріз, вичерпалися.

Однак губернатор Каліфорнії претендує на місце на національній арені, зокрема продовжуючи ворогувати з республіканцем ДеСантісом. Вони домовилися провести дебати один з одним наприкінці цього року, хоча це зіткнення ще може зірватися через деталі.

California is the true freedom state. Protecting liberty from a rising tide of oppression taking root in statehouses. Weakness, masquerading as strength. Small men in big offices. Freedom is who we are – anyone from anywhere can accomplish anything here. pic.twitter.com/3WZMd29xTf — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 7, 2023

The Hill називає Ньюсома енергійним прихильником прогресивних ідей. Однак його недоброзичливці ставлять собі питання, як він діятиме у штатах, де тривають сильні змагання між республіканцями та демократами, з огляду на його образ у медіа, який видання характеризує як “типовий каліфорнійський ліберал”.

Міністр транспорту Піт Буттіджич

Буттіджич, як і Гарріс, був одним із суперників Байдена в боротьбі за номінацію 2020 року. На відміну від неї, він перевершив очікування, хоча так і не став серйозним претендентом на перемогу.

Основними перевагами Буттіджича є його інтелект і комунікативні навички, особливо на телебаченні, зазначає The Hill.

Міністр транспорту посідає міцне місце серед впізнаваних осіб у Демократичній партії. У 2020 році він відмовився від участі в президентських перегонах, принаймні частково, щоб допомогти Байдену перемогти конкурента сенатора-демократа Берні Сандерса.

Але Буттіджич став частою мішенню для республіканців та їхніх союзників у ЗМІ. Часом він втрачав хватку, як, наприклад, коли йому знадобилося майже три тижні, щоб відвідати Східну Палестину, штат Огайо, після катастрофічного сходження поїзда з рейок.

Juneteenth calls us to grapple with hard truths from our country’s history while lifting up the ways Black Americans have shaped America’s democracy and society. Wishing every American a meaningful Juneteenth. pic.twitter.com/GlAHzB418s — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) June 19, 2023

Буттіджич – ймовірний кандидат у президенти в майбутньому, але ще належить з’ясувати, скільки демократів дійсно захоплені ним. Ще одним джерелом занепокоєння є його низькі показники серед темношкірих виборців у 2020 році.

Губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер

Легко обґрунтувати, пише The Hill, чому Вітмер може стати кандидатом національного масштабу.

Будучи жінкою-губернатором штату, в якому 2016 року переміг 45-й президент США Дональд Трамп, вона домоглася широкої популярності, роблячи акцент на практичному вирішенні проблем, а не на догмах.

– Полагодьте прокляті дороги – це був один з її фірмових бойових кличів під час її першої губернаторської кампанії у 2018 році.

Водночас Вітмер має й інші політичні переваги, які могли б викликати схвалення з боку активістів-демократів.

Вона зробила захист прав на аборти одним із центральних питань, особливо після того, як Верховний суд скасував рішення Roe v. Wade. Wade.

Республіканці у свій час вважали, що Вітмер буде вразлива під час її перевиборів минулого року. Але натомість, отримавши додатковий імпульс завдяки проведенню того самого дня голосування щодо питання про аборти, вона більш ніж на 10 пунктів обійшла суперника-республіканця Тудора Діксона.

Тим часом той факт, що 2020 року Вітмер стала об’єктом викрадення, робить її ще симпатичнішою фігурою.

Спекуляції на тему можливої участі Вітмер у виборах до Білого дому постійно посилюються.

Можливо, у Вітмер є вразливі місця, які ще належить виявити, але в умовах відсутності Байдена вона була б дуже серйозним претендентом.

Конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез (Нью-Йорк)

Окасіо-Кортез підтримала Байдена в липні, хоча й без особливого ентузіазму.

– Я вважаю, що він домігся непоганих результатів, з огляду на ті обмеження, які у нас є, – сказала Окасіо-Кортез в інтерв’ю подкасту Pod Save America.

Похід Окасіо-Кортез до Білого дому, якщо Байден відступить, викличе захват як у прихильників, так і в недоброзичливців.

Її прихильники захоплюються її енергійним відстоюванням прогресивних позицій, її здатністю знаходити спільну мову з новим поколінням виборців та її харизмою.

Її супротивники праворуч називають її лівим екстремістом, а більш центристські члени Демократичної партії стверджують, що вона не може бути обрана на загальнонаціональних виборах.

І водночас, пише The Hill, проблеми в такого кандидата справді існують. У лютневому опитуванні Economist/YouGov респондентів запитували, сприятливо чи несприятливо вони ставляться до конгресвумен Окасіо-Кортез. 43% респондентів оцінили її несприятливо, і тільки 32% – позитивно.

Проте її чистий негативний рейтинг в 11 пунктів не сильно відрізняється від чистого негативного рейтингу Байдена в 7 пунктів у тому ж опитуванні, так само як і від Гарріс, яка відстає на 10 пунктів.

У разі якщо Байден не балотуватиметься 2024 року, Окасіо-Кортес буде достатньо дорослою для того, щоб стати президентом – майже. Їй виповниться 35 років – мінімальний вік для обіймання найвищої посади в країні – приблизно за три тижні до виборів 2024 року.

Джерело : The Hill

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.