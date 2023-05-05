Рада ЄС виділила €1 млрд на боєприпаси для України

Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги Україні на суму €1 млрд в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), що сприятиме подальшому зміцненню спроможності та стійкості України захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, а також захищати цивільне населення від триваючої російської військової агресії.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що в рамках допомоги буде профінансовано надання Збройним силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм та, у разі потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості.

– Сьогоднішнє рішення є ще одним важливим кроком для надання Україні більшої кількості боєприпасів. ЗСУ потребують значної кількості боєприпасів для захисту українського народу та території. Вони потрібні їм швидко. Разом з попереднім рішенням про швидке надання боєприпасів з наявних запасів, ми виділяємо €2 млрд на цю мету, що збільшує загальну військову підтримку України з боку ЄС до €5,6 млрд, – сказав Боррель.

Очікується, що цей захід підтримає спільні закупівлі боєприпасів і ракет у економічних операторів, заснованих в ЄС або Норвегії, які виробляють ці боєприпаси і ракети в ЄС або Норвегії. Крім того, ланцюги постачання цих операторів можуть включати операторів, заснованих або таких, що мають виробництво за межами зазначених держав ЄС.

Заходи також поширюватимуться на поставки боєприпасів і ракет, які пройшли етап виробництва.

Нагадаємо, 3 травня посли Євросоюзу досягли домовленості щодо виділення €1 млрд на допомогу Україні для спільної закупівлі боєприпасів.

Перед цим тривалий час між країнами ЄС, а особливо між Францією та Польщею, були суперечки щодо того, які оборонні підприємства мали отримати кошти на виробництво боєприпасів. Офіційний Париж наголошував, що контракти на виробництво боєприпасів мали отримати саме французькі ВПК, коли ж Польща та низка інших держав вважала, що мають бути використані усі держави, включно з країнами поза межами Євросоюзу.

Джерело: Council of the European Union

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