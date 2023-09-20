Загострення в Карабаху: МЗС оприлюднило рекомендації для українців

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації для громадян України у зв’язку із загостренням воєнної ситуації в регіоні Нагірного Карабаху.

– У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Карабаху (Азербайджанська Республіка) рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей у містах Вірменії, зокрема Єревані, – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

У міністерстві також зазначили, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію українці можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію Посольства України у Вірменії: +374 7710 0273 або на гарячу ліні» МЗС України: +38 044 238 1588.

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

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Ближче до вечора вівторка прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху.

Така заява очільника уряду призвела до акцій протесту в Єревані. Вірмени обурюються рішенням Пашиняна і називають таку позицію здачею Нагірного Карабаху Азербайджану.

Люди оточили будівлю вірменського уряду і намагаються потрапити всередину приміщення. Почалися сутички з правоохоронцями.

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