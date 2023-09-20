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Валерій Савицький, редактор стрічки

В Єврокомісії обіцяють прискорити передання мільйона боєприпасів Україні

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Європейський Союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ми дуже сильно підштовхуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо усе можливе і наполегливо працюємо, щоб досягнути поставлених цілей, – сказала вона.

Зокрема, очільниця Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує в проведенні реформ і може швидко здобути членство в ЄС.

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– Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи під час війни. Якщо Київ збереже цей темп – а я бачу, що вони абсолютно мотивовані – це буде вирішальний момент, – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що процес вступу до ЄС базується на заслугах, але відмовилася назвати конкретні терміни щодо України. Водночас, вона упевнена, що Київ, зрештою, досягне успіху в своїй заявці на членство в ЄС.

Нагадаємо, у травні цього року ЄС вирішив передати Україні пакет допомоги на суму €1 млрд у рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Згідно з документом, нашій країні планується передати 1 млн снарядів калібру 155 мм.

У липні Рада ЄС і Європарламент погодили регламент, за яким €500 млн буде терміново спрямовано для підтримки виробництва боєприпасів класу земля-земля, артилерійських снарядів і ракет.

На початку вересня Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші контракти з європейськими оборонними компаніями на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

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Єврокомісія, ЄС, боєприпаси, Урсула фон дер Ляєн
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