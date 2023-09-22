США передадуть Україні невелику партію ракет ATACMS – ЗМІ

Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США передадуть Україні невелику партію ракет ATACMS.

За даними іноземних видань, Байден сказав українському президенту про передавання ракет ATACMS під час візиту до Білого дому.

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Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили й легкозахищеної матеріальної частини противника.

Нещодавно президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України за підсумками зустрічі з Зеленським.

У заяві Байдена йдеться про більшу кількість артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї для ЗСУ. Він додав, що перший американський танк Abrams уже наступного тижня надійде в Україну.

Джерело: NBC News

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