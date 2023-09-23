Отримання Києвом ATACMS може підштовхнути Німеччину до передачі Taurus – ЗМІ

Потенційна передача Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до надання Києву крилатих ракет Taurus. Берлін тяжіє до принципу “рухатися разом із Вашингтоном” у постачанні нових типів озброєнь.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Берлін співпрацює з Вашингтоном у питаннях постачання Україні нових типів озброєнь. Таким чином, рішення Білого дому про передачу ATACMS може напряму вплинути на рішучість Німеччини щодо постачань Taurus.

Зараз дивляться

The Wall Street Journal зазначає, що Київ давно шукає ракети, які могли б знищувати російську логістику, матеріально-технічні склади і штаби далеко за лінією фронту.

– Зараз постачання крилатих ракет великої дальності особливо важливі, адже передача британських крилатих ракет Storm Shadow і французьких SCALP для України почала скорочуватися, – йдеться в публікації.

Тернистий шлях ATACMS і Taurus для України

Нагадаємо, з 18 по 21 лютого президент Володимир Зеленський відвідав США, де провів зустріч з президентом країни Джо Байденом.

За підсумками візиту, західні ЗМІ повідомили, що Байден пообіцяв Зеленському передати Україні невелику партію ракет ATACMS. Видання Financial Times повідомило про готовність Байдена передати ATACMS, оснащених касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Водночас, у Білому домі та Пентагоні не підтвердили цю інформацію.

Тим часом у Міноборони Німеччини зазначили, що Берлін не відмовляв Києву у переданні крилатих ракет Taurus, але країна не готова зробити це просто зараз.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не виключив, що рішення по Taurus може бути ухвалене через один або два тижні. В офісі канцлера ФРН розглядають варіант з обмеженням дальності використання ракет.

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