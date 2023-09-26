Норвегія виділить Україні $92 млн для проходження ще однієї воєнної зими
Норвегія виділить 1 млрд крон ($92 млн) на гуманітарну допомогу Україні.
Таке рішення у вівторок, 26 вересня, оголосив норвезький уряд.
Гуманітарне фінансування спрямоване на забезпечення найбільш вразливих верств населення, дітей, біженців та внутрішньо переміщених осіб життєво необхідною допомогою, зокрема це “прихисток, їжа, вода та санітарія, освіта, охорона здоров’я і психосоціальна підтримка, а також захист від сексуального й гендерного насильства”, йдеться у прес-релізі уряду.
– Жорстока війна Росії завдає великих страждань українському цивільному населенню. Українці потребують нашої допомоги, щоб пережити ще одну зиму війни, – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.
Допомога буде розподілена через чинні програми для України, створені ООН і Червоним Хрестом.
Нагадаємо, раніше Норвегія повідомила про намір передати Україні партію гусеничних транспортерів M548, що дозволяють перевозити вантажі у районах із відсутністю доріг.
Також норвезький уряд передасть Україні зенітні ракети для німецьких систем ППО IRIS-T.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко