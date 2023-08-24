Ракети для IRIS-T та обладнання для розмінування: Норвегія анонсувала нову допомогу Україні

Уряд Норвегії вирішив передати Україні зенітні ракети для систем протиповітряної та протиракетної оборони IRIS-T.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті норвезького уряду.

Там запевнили, що Норвегія продовжить допомагати Україні захищатися від агресії РФ стільки, скільки буде потрібно.

– Україна зараз гостро потребує більшої військової та матеріальної підтримки. Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО. І тут Норвегія підтримує вас усім, чим може, – наголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

У норвезькому уряді нагадали, що ППО має вирішальне значення для здатності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру, а також військові частини від атак РФ.

Як зазначив Стере, Україна вже отримала значну допомогу від західних союзників у сфері протиповітряної оборони.

– Але потреба в ній залишається величезною. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від військ РФ. Тому зараз ми передамо зенітні ракети. На сьогодні це одна з найбільших норвезьких пожертв Україні у вигляді військової допомоги, – додав він.

Ці ракети можна буде запускати з пускових установок, які вирішила надати Швеція. Раніше Норвегія вже зробила свій внесок у ППО України, надавши системи NASAMS і Mistral.

Крім того, Норвегія надасть нашій державі обладнання для розмінування територій. Як пояснив Стере, Україна зараз гостро потребує його для прориву величезних мінних полів російських окупантів.

Слід зауважити, що на сайті Офісу президента зараз йдеться, що “Норвегія передає Україні системи ППО IRIS-T”. Такий же переклад заяви прем’єра Норвегії з його спільної пресконференції з Володимиром Зеленським лунає і в офіційному відео Офісу президента.

– Ми також передаємо систему IRIS-T. Систему, яка також дозволить захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників та ракет, – так перекладач процитував прем’єра Норвегії.

Водночас на сайті норвезького уряду йдеться саме про зенітні ракети до систем ППО IRIS-T.

На пресконференції в Києві Йонас Гар Стере також заявив, що Норвегія планує прискорити виробництво зенітних ракетних систем NASAMS і буде переконувати партнерів передати Україні наявні в них системи.

Джерело : Офіс президента

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